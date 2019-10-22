Geleceğin taksileri uçmaya başladı

Alman otomobil devi Daimler'in desteklediği Volocopter firması uçan araba 'Hover-taxi'yi Singapur'da test etti. İki kişilik helikopteri andıran uçan araba 2 dakika 30 saniye boyunca Marina Bay semalarında yolculuk etti.

Volocopter'in rakibi diğer Alman şirketi Liliumise ise test uçuşunda saatte 100 kilometre hıza ulaştığını duyurdu.

18 pervaneli araçta güvenlik gerekçesiyle sadece bir sürücü vardı. Volocopter şirketi daha önce Dubai, Helsinki, Las Vegas gibi şehirlerde de test uçuşu yaptı.

Ada ülkesi Singapur'da uçan araçların yoğun araç trafiğine alternatif olabileceği ön görülüyor. Uzmanlar uçan arabaların 2 ila 5 yıl içinde kullanılmaya başlayacağını söylüyor. Münih merkezli Liliumise firması 2025 yılında seri üretime geçmeyi planlıyor.

Kaynak: Euronews