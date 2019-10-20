Cumhurbaşkanı Ruhani'den Irak hükümetine teşekkür mesajı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile Başbakanı Adil Abdulmehdi’ye teşekkür mesajı göndererek, Erbain mesasimi sırasında İranlı zairlere yapılan misafirperverlikten dolayı teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Ruhani’nin mesajında şu ifadelere yer verildi:

“Milyonlarca Ehlibeyt aşıkları ile özgürlükseverlerin eşi benzeri görülmemiş katılımıyla gerçekleşen bu seneki büyük ve görkemli Erbain Yürüyüşü merasiminde bir kez daha unutulmaz bir destan yazıldı ve ölümsüzleştirildi, aynı zamanda Aşura’nın mesajı olan fedakarlık ve hürriyet tüm dünyaya aktarıldı. Bu merasim, Erbain’in sırf bir takvim olayı olmadığını aslında kalıcı bir tarihi mucize olarak İmam Hüseyin (a.s) kültürü ile Aşura Olayı’nı tanıtan en güçlü araç olduğunu göstermiştir.”