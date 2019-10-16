Düşmanlar görkemli seçimlerden çok korkuyor

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, bugün sabah saatlerinde üniversitelerde yeni eğitim yılının başlaması nedeniyle Tahran Üniversitesi’nde düzenlenen bir törende konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Ruhani, “Üniversiteler bizim için son derece önemli. İran İslam Cumhuriyeti bu alanda gelişmiş ülkelerden çok geride kalmamıştır. Son dönemlerde bilimsel alanlarda iyi bir ilerleme kaydetti.” dedi.

Önümüzdeki Şubat 2020'de yapılacak 11. İslami Şura Meclisi Seçimleri'ne değinen Cumhurbaşkanı Ruhani, şunları sölyedi:

“Eğer ülkede vatandaşalrın yoğun katılımıyla görkemli ve canlı bir seçimin yapıldığına tanık olursak dünyadaki politik gücümüz daha da artar ve düşmanlara büyük korku yaratır, bölyece yaptırımların ve baskının etkili olmadığının farkına varırlar.”

Ruhani, dünya ile iyi ilişkilerin önemine değinerek, “Bankarlar arasında işbirliği ile ihracat-ithalat işlemleri kilitlenirse ülkede ilerleme de durur. ABD’nin yaptırımlarına göz yuman dost ve kardeş ülkelerimize teşekkür ederiz. Şimdiki durumda Avrasya ülkeleri ile ortaklık yapıyoruz.” açıklamasını yaptı.