Ruhani: Dost ve kardeş ülkeler bizi yalnız bırakmıyor

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Tahran’ın ev sahipliği yaptığı 66. Doğu Akdeniz Bölgesi Sağlık Bakanları Toplantısı’nda konuşma yaptı.

İran’a yönelik uygulanan ABD yaptırımlarına tepki gösteren Ruhani, ilaç ile gıda yaptırımını “insanlık karşıtı bir cinayet olarak nitelendirdi. İlaç sektörü konusunda Ruhani, “Şu anda ihtiyaç duyulan ilaçların yüzde 95’inden fazlası ülkede üretilmektedir.” dedi.

Cumhurbaşkanı Ruhani, ülkede başarıyla yürütülen “Urumiye Gölü'nü İhya Projesi” hakkında şunları sölyedi:

“Bu proje 11. hükümetin aldığı ilk karardır. Bu proje yapılmasaydı bugün Batı Azerbaycan’da Tebriz denilen bir şehir olmayacaktı. 14 milyon vatandaş ülkenin batısından göç etmek zorunda kalacaktı. Ayrıca bölgedeki tüm bahçeler ile tarım arazileri yok olacaktı.”

Ruhani, Donald Trump’ın ABD, Siyonsit rejim ve Suudi Arabistan’daki aşırılık yanlısı grupların baskıları sonucu nükleer anlaşmadan geri çekildiğini kaydetti.

“Bölgedeki dost ülkeler (yaptırımlar döneminde) İran’ı unutmadı. Onlar ABD'ye sözde saygı duyuyorlar ama pratikte bizimle çalışıyorlar.” diyen Ruhani, dost ülkelere teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Ruhani sözlerinin bir kısmında da İran’ın her zaman Yemen ve Filistin halkının yanında duracağına vurgu yaptı.