İran: Suudi Arabistan’la görüşmeye hazırız

Musevi, bugün yaptığı açıklamalarda İran’ın Suudi Arabistan’la müzakere etmeye hazır olduğunu belirtti.

Pakistan Başbakanı İmran Han’ın yarın Tahran’a geleceğini belirten Musevi, “İmran Han bu ziyaret kapsamında İranlı yetkililerle bir araya gelerek, bölgesel ve uluslararası gelişmelere ilişkin fikir alışverişinde bulunacaktır” dedi.

Musevi, İmran Han’ın yarın ikinci kez Pakistan Başbakanı olarak İran’a geldiğini kaydederek, “Han, bu günübirlik ziyaret kapsamında İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei ve Cumhurbaşkanı Ruhani ile görüşecektir. Ayrıca Ruhani ile İmran Han ortak bir basın toplantısı düzenleyecek” açıklamasında bulundu.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, İmran Han’ın Tahran ziyaretinin İran ile Suudi Arabistan arasında arabuluculuk yapmak amacıyla gerçekleştiği yönündeki haberlere dikkati çekerek, “Şu ana kadar arabuluculuk söz konusu değildir. Ama görüşmelerde bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alınacaktır” ifadesini kullandı.

Musevi, şöyle devam etti: İran, komşu ülkelerle arabulucusuz ya da arabulucu vasıtasıyla görüşmeye hazır. Böylece yanlış anlaşılmalar giderilebilir. Bölge dışı ülkelerin bu mesele yoluyla bölgemize müdahale etmesine izin vermeyelim.

Abbas Musevi, “İran İslam Cumhuriyeti, tüm bölge ülkeleriyle görüşmeye hazırdır. Bu daha önceden de belirtilmiştir. İran, bölgenin güven ve istikrarından yanadır ve bu gibi insiyatifler ve planları olumlu karşılıyor” diye konuştu.