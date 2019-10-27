İran Irak'taki gelişmeleri titizlikle takip ediyor

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, Irak’taki son gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulunarak, İran'ın Irak'taki gelişmeleri titizlikle takip ettiğini belirtti.

Musevi, İran İslam Cumhuriyeti’nin Irak halkının taleplerini desteklediğini ifade ederek, bu taleplerin ülkedeki din mercilerinin yanı sıra Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi’nin açıklamalarında da vurgulandığını duyurdu.

Irak'ta onlarca kişinin ölümü veya yaralanması ve kamu mallarına zarar verilmesine ve şiddetin artmasına sebep olan son olaylardan çok üzünüt duyduğunu dile getiren Musevi, “Irak halkı, hükümeti ve din merciliğin sorunların üstesinden geleceğine ve birliktelikle ülkenin kalkınması için çalışacağına inanıyoruz.” dedi.

Abbas Musevi, yeni Irak'ın kurulmasından bu yana, İran’ın her zaman Bağdat hükümeti ile Irak milletine destek sağladığını hatırlatarak, İran’ın kritik zamanlarda da dost, kardeş ve komşu ülke olan Irak’a yardımcı olduğunu sölyedi.

Irak'ta artan yolsuzluk, işsizlik ve kamu hizmetlerinde görülen kötüleşme nedeniyle düzenlenen protesto gösterileri yeniden alevlenmişti. Son protestolarda en az 42 kişi hayatını kaybetmişti.