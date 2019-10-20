Düşmanın baskısına karşı direnmekten başka çaremiz yok

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani , Kutsal Savunma (8 yıllık İran-Irak Savaşı) gazisi Adil Kerimi’yi dün akşam Tahran’da bulunan evinde ziyaret etti.

Sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette Cumhurbaşkanı Ruhani, Kutsal Savunma döneminde büyük fedakarlık gösteren şehitler, gaziler ve İran askerlerini takdir etti.

Ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı Ruhani, düşmanların İran halkına karşı büyük bir komplo kurduğunu hatırlatarak, “Fakat vatandaşlarımız bu durumu ve düşmanın kötü planını kavrayarak direniş göstermiştir. Hükümet de vatandaşların refahını arttırmak için elinden geleni yapmaktadır.” dedi.

Cumhurbaşkanı Ruhani, uzun yıllardır İran'a kin ve öfkesi olan herkesin ABD’nin yanında yer aldığını belirterek, “ABD Hükümeti, düşmanların baskısıyla BM’nin onayladığı nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak geri çekildi. Washington, İran’a yönelik yaptırım uygulayarak vatandaşlara baskıyı artırmayı amaçlıyor.” ifadesini kullandı.

Bunlara ilave olarak Ruhani, “Siyonist rejim, Suudi Arabistan liderleri ve ABD'deki aşırılık yanlısı gruplar, İran halkı üzerinde baskıyı artırmak istiyor. Bunun için şimdiki durumda direnmekten başka çaremiz yok.” diye konuştu.