İranlı yetkiliden Pompeo'nun sözde destek mesajına yanıt

İran’ın Danimarka Büyükelçisi Murtaza Moradiyan kişisel Twitter hesabı üzerinden paylaştığı bir yazıda ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun sözde İran halkına destek mesajına yanıt verdi.

Moradiyan’ın paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

“ABD’nin İran halkına desteği şunlar: Yaptırım ve ekonomik terörizm, baskı ve İran’da istikrarsızlık yaratma çabası, banka hesaplarını kapatarak İran’daki selzedelere yardımları engelleme, İranlı hastalara ilaç erişimini önleme ve hasta çocukları işkenceyle öldürme.”