Devrim Muhafızları'ndan İran'daki son olaylarla ilgili açıklama

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ülkedeki olaylara ilişkin yazılı açıklama yayınlayarak, kargaşacıların safından uzak duran duyarlı İran halkını takdir etti.

Yazılı açıklamada, “Vatandanşların asayiş ve sukünetine zarar veren eylemlerin devam etmesi halinde şiddetle müdahale edeceğiz.” belirtildi.

Son 40 yılda İran düşmanlarının ülkenin ulusal güvenliği ile düzenini hedef alan tüm tehditlerin İran halkının duyarlılığıyla başarısız kaldığı kaydedilen açıklamada, “Yüce Allah’ın yardımıyla İslami düzen ile İran halkı yine de küresel istikbarın desteklediği eşkiyaların son fitnesini ortadan kaldırarak bu durumdan muzaffer çıkacaktır.” denildi.

Açıklamada yürütme, yargı ve yasama organlarının vatandaşların haklı taleplerini göz önünde bulundurarak sorumluluk tutumuyla yaklaşması gerektiği kaydedildi.