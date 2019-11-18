Düşmanların ülkede gerginlik yaratmasına fırsat vermeyeceğiz

İran İslami Şura Meclisi Başkanı Ali Laricani, Devrim Lideri Ayetullah Hamenei'yi dün benzin kararıyla yaptığı açıklamalarından dolayı takdir ederek, “Bu durumda hükümetin bütün organları başta fiyatların kontrol edilmesi olmak üzere halkın sorunlarını çözmeye çalıması gerekiyor” ifadelerinde bulundu.

Laricani sözlerini şöyle sürdürdü:

“ABD Dışişleri Bakanının İran halkını savunma adına kamu mallarının ateşe verilmesini desteklemesi bu ülkenin İran’da güvensizlik yaratma ve kamu mallarının ateşe verme peşinde olduğunu gösteriyor.”

Laricani, "İran İslami Şura Meclisi milletvekilleri, Devrim Lideri Ayetullah Hamenei’nin dün benzin kararıyla yaptığı açıklamalarının ardından halkın ekonomik sorunlarına ilişkin endişelerini takip ederek, ABD ve onun devrim karşıtı kuklalarının ülkede gerginlik yaratmalarına fırsat vermeyecektir.” diye konuştu.