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18 Kasım 2019 - 08:43

Tahran'dan ABD'nin İran'la ilgili iddialarına tepki

Tahran'dan ABD'nin İran'la ilgili iddialarına tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, ABD’li yetkililerin İran’daki olaylarla ilgili iddialarına tepki gösterdi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, ABD’li yetkililerin İran’daki olaylarla ilgili iddialarına tepki gösterdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus’un iddasına ilişkin Musevi, “Yüce İran halkı bu tür açıklamaların, herhangi bir samimi duygu içermeyen ikiyüzlü açıklamalar olduğunu çok iyi biliyor ve bu şahsa benzer kişilerin desteklediği anarşistler ve kargaşacıların kötü eylemleri duyarlı İran halkının ekseriyasının davranışlarıyla hiçbir ilgisi yoktur.” dedi.

Musevi, ABD hükümetinin özellikle bu ülkenin dışişleri bakanının İran’la ilgli kötü niyetli tutumlarına değinerek, “ABD’nin yürüttüğü ekonomik terörizmin baskısı altında olan halkla dayanışma içinde olduğunu öne sürmek ilginçtir. Bu şahıs daha önce İran halkının teslim olması için aç bırakılması gerektiğini açık bir dille ifade etmişti.” ifadesini kullandı.

News Code 1882477

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