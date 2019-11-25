İran 23 Yaş Altı Kadın Milli Futbol Takımı, Kırgızistan'ı yendi

Tacikistan’da düzenlenen futbol turnavasında İran 23 Yaş Altı Kadın Milli Futbol Takımı üçüncü karşılaşmasınd rakibi Kırgızistan’ı 6-0 skorla mağlup etti.
İranlı milliler yarın Özbekistan takımıyla karşılaşacak.
Tacikistan’da düzenlenen futbol turnavasında Kırgızistan takımıyla karşılaşan İran 23 Yaş Altı Kadın Milli Futbol Takımı rakibini 6-0 yendi.
Tacikistan’da düzenlenen futbol turnavasında İran 23 Yaş Altı Kadın Milli Futbol Takımı üçüncü karşılaşmasınd rakibi Kırgızistan’ı 6-0 skorla mağlup etti.
İranlı milliler yarın Özbekistan takımıyla karşılaşacak.
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