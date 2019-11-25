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25 Kasım 2019 - 15:37

İran 23 Yaş Altı Kadın Milli Futbol Takımı, Kırgızistan'ı yendi

İran 23 Yaş Altı Kadın Milli Futbol Takımı, Kırgızistan'ı yendi

Tacikistan’da düzenlenen futbol turnavasında Kırgızistan takımıyla karşılaşan İran 23 Yaş Altı Kadın Milli Futbol Takımı rakibini 6-0 yendi.

Tacikistan’da düzenlenen futbol turnavasında İran 23 Yaş Altı Kadın Milli Futbol Takımı üçüncü karşılaşmasınd rakibi Kırgızistan’ı 6-0 skorla mağlup etti.

İranlı milliler yarın Özbekistan takımıyla karşılaşacak.

News Code 1882682

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