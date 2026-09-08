  1. İran
8 Eyl 2026 17:21

Hürmüz Boğazı üzerinde ABD'ye ait İHA düşürüldü

Hürmüz Boğazı üzerinde ABD'ye ait İHA düşürüldü

ABD ordusuna ait insansız hava aracının (İHA) Hürmüz Boğazı üzerinde İran ordusu tarafından hedef alındığı belirtildi.

ABD ordusuna ait MQ-1 Predator tipi İHA Hürmüz Boğazı üzerinde İran Ordusu tarafından düşürüldü.

Düşman İHA’sı, İran Ordusu’nun güneydoğu hava savunma birliklerince tespit edilerek hedef alındı.
 

News ID 1938435

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