  1. İran
8 Eyl 2026 18:41

İran, ABD'ye ait insansız denizaltı aracına el koydu

İran, ABD'ye ait insansız denizaltı aracına el koydu

Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri, Hürmüz Boğazı’nda ABD terör ordusuna ait bir insansız denizaltı aracının ele geçirildiğini duyurdu.

Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri tarafından yayımlanan 12 numaralı bildiride şu ifadelere yer verildi:

“Aziz İran halkı, Allah’ın lütfuyla, Devrim Muhafızları Donanması askerleri, bugün şafak vakti, karmaşık bir istihbari ve operasyonel çalışma sonucunda Hürmüz Boğazı’nın girişinde, terör ABD ordusuna ait en yeni insansız akıllı denizaltılardan birini ele geçirmeyi başardı.”

Bildiride, söz konusu aracın dünya genelinde denizaltı alanındaki en son teknolojilerle donatıldığı ve 2025 yılında ABD filosuna teslim edildiği belirtildi.

El konulan insansız denizaltı aracı görüntülerinin önümüzdeki saatlerde yayımlanacağı kaydedildi.

News ID 1938439

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