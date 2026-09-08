Kremlin: İran ile BAE arasında arabuluculuk yapmaya hazırız

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de 12-13 Eylül'de düzenlenecek BRICS zirvesi öncesi Hint gazetecilere gündemdeki konuları değerlendirdi.

Peskov, Rusya, ABD ve Ukrayna arasında krizin çözümüne yönelik müzakerelerin yeniden başlayacağını umduklarını belirterek, "Krizin barışçıl yollarla çözülmesini gerçekten istiyoruz. Rusya, bu sürece açık." dedi.

İran ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesine katkıda bulunmaya hazır olduklarını dile getiren Peskov, bölgede güvenliğin ve karşılıklı güvenin sağlanmasından yana olduklarını söyledi.

Rus Sözcü, her iki ülkenin de Rusya’nın çok yakın dostları olduğunu belirterek, bu kritik tarihi dönemin aşılacağına dair umudunu dile getrirdi.