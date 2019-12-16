Lübnanlı yetkiliden 'Beyrut olayları' açıklaması

Al Nashra sitesinin haberine göre, Lübnan İçişleri Bakanı Raya el-Hasan, dün gece Beyrut’ta meydana gelen çatışmalara tepki göstererek, bu çatışmalarda protestocular arasına sızan provokatörlerin rolü olduğuna dikkati çekt.
El-Hasan, göstericilerin Beyrut merkezini ve çeşitli meydanları terk etmelerini istedi.
Provokatörlerin göstericilerle güvenlik güçleri arasında çatışma yarattıklarını belirten el-Hasan, Lübnanlı protestocularla diyalog yapmaya hazır olduğunu bildirdi.
Dün gece Beyrut’taki ve diğer bölgelerdeki meydanlarda şiddetli çatışmalar yaşandı.
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