Lübnan İçişleri Bakanı'ndan Beyrut'taki olaylara tepki

Al Ahed kanalında yer alan habere göre, Lübnan İçişleri Bakanı Raya El Hasan sosya medya Twitter hesabı üzerinden paylaştığı bir yazıda dün ülkede yaşanan gerginliklere tepki gösterdi.

Ülkede barışçıl gösterileri desteklediğini belirten El Hasan, bu gösterilerin güvenlik güçlerine, kamu ve özel mülkiyete karşı açık bir saldırganlığa dönüşmesi takdirde kabul edilmez olduğunu söyledi.

Lübnan Kızıl Haçı Cumartesi gecesi Beyrut’ta yaşanan gerginliklerde yaralanan 80 kişinin hastanelere götürüldüğünü duyurdu.

Lübnan Başbakanı Saad al Hariri de Beyrut’taki gerginliklere tepki göstererek, herhangi bir çatışma veya yıkıcı eylemi iç istikrar için birer "tehdit" olarak nitelendirdi.