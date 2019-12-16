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16 Aralık 2019 - 17:16

Lübnan'da başbakanı belirleme görüşmeleri ikinci kez ertelendi

Lübnan'da başbakanı belirleme görüşmeleri ikinci kez ertelendi

Lübnan'da bugün başlaması planlanan yeni hükümeti kurmakla görevlendirecek kişinin belirleneceği istişare görüşmeleri 19 Aralık Perşembe gününe ertelendi.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Saad el-Hariri, bugün başlaması planlanan istişare toplantılarına ilişkin Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Telefonda Avn'a "parlamenterlerle yapılması planlanan görüşmelerin ertelenmesi" temennisini ileten Hariri, söz konusu görüşmelere başlamadan önce daha fazla istişareye ihtiyaç olduğunu ifade etti.

Avn da Hariri'nin temennisi üzerine parlamenterlerle yapacağı istişare görüşmelerini 19 Aralık Perşembe gününe erteleme kararı aldı.

Lübnan Anayasası'na göre Cumhurbaşkanı makamının, yeni hükümeti kuracak ismi görevlendirmesi için parlamento üyeleriyle istişare sürecini başlatması gerekiyor.

Cumhurbaşkanlığı, geçen hafta da adı başbakanlık için geçen Semir Hatib'in adaylıktan çekildiğini duyurması üzerine 9 Aralık Pazartesi günü yapılması beklenen hükümeti kurmakla görevlendirilecek kişinin belirleneceği istişare görüşmelerinin 16 Aralık'a ertelendiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA

News Code 1883139

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