İran: İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırısı yanıtsız kalmayacak

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei’nin danışmanı Ali Ekber Velayeti, Rusya el-Yavm kanalına verdiği röportajda, bölgedeki son gelişmeleri değerlendirdi.

Velayeti, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırıları hakkında, “İsrail’in bölgedeki yasadışı saldırganlığı yanıtsız kalmayacak ve bu rejim işlediği suçlarından pişman olacak. Suriye ve Lübnan'daki direniş güçleri ABD ile İsrail'in cinayetlerine karşı koyacaktır.” dedi.

Siyonist rejimin İran tehditlerini yerine getirme cesaretine sahip olmadığını belirten Velayeti, Siyonist yetkililerin tehditlerinin reklam amaçlı olduğuna dikkati çekti.

Velayeti, İran’ın Irak’ta hiçbir başbakan adayını desteklemediğinin altını çizerek, Tahran’ın Irak parlamentosu tarafından tanıtılacak her hangi bir başbakana destek vereceğini söyledi.

Ali Ekber Velayeti ayrıca, gösteri yapmanın Irak halkının hakkı olduğuna işaret ederek, Irak’ın gelecek hükümeti halkın isteklerini yerine getirmesi gerektiğini ifade etti.

Lübnan’daki gelişmelere ilişkin İranlı yetkili, “Lübnan halkının vereceği her karara saygı duyuyoruz.” diye konuştu.