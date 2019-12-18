ABD'de Trump karşıtı gösteriler düzenlendi

Temsilciler Meclisi'nde yapılacak olan azil oylaması öncesi protestocular, ellerinde dövizlerle meydanlara indi.
New York'ta Times Meydanı'nda bir araya gelen yüzlerce gösterici sloganlar attı, konuşmalar yaptı.
Göstericiler, Temsilciler Meclisi'ne Trump'ın azledilmesi çağrısında bulundu.
Ülke genelindeki gösteriler eş zamanlı olarak düzenlendi.
Trump'a yönelik azil maddelerinin yer aldığı taslak Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'nda salt çoğunlukla kabul görürse, Senato'ya gönderilecek.
Kaynak: DHA
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