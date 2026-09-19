İran savaşı ABD'yi vurdu: Avrupa'ya silah teslimatları gecikecek

Bloomberg'in yetkili kaynaklara dayandırdığı haberine göre, bazı Avrupa ülkeleri ABD'den sipariş ettikleri füze ve hava savunma sistemlerinin teslimatını gecikmeli alacak. Gecikmenin nedeni, ABD'nin İran'a karşı yürütülen savaş sırasında mühimmat stoklarının önemli bir bölümünü kullanmış olması.

Habere göre Washington, müttefiklerine silah teslimatlarındaki gecikmenin beş yıla kadar uzayabileceğini bildirdi. ABD'nin önceliğinin savaş sırasında tüketilen mühimmat stoklarını yeniden oluşturmak olduğu belirtildi.

Daha önce Wall Street Journal da ABD'li ve bölgedeki yetkililere dayandırdığı haberinde, İran'ın bir ABD üssüne yönelik saldırısını önlemek için Amerikan güçlerinin 60 ila 70 Patriot füzesi ile 12'den fazla THAAD önleyici füzesi kullandığını bildirmişti.

Habere göre İran, Ürdün'deki ABD üssüne yönelik saldırısında yalnızca 20 balistik füze kullanırken, ABD saldırıyı engellemek için 80'den fazla önleyici füze fırlattı. Buna rağmen İran füzeleri ABD üssünü vurdu.

Raporda ayrıca, İran'ın saldırısını püskürtmek için ABD'nin savaşın yaklaşık bir haftalık mühimmat tüketimine denk miktarda önleyici füze kullandığı belirtildi. İran'ın farklı füze türleri ve güzergâhlar kullanmasının yanı sıra savaş başlıkları ve manevra kabiliyetleriyle saldırılarını daha karmaşık hale getirdiği, bunun da ABD'nin hava savunma katmanlarının hedefleri takip etmesini zorlaştırdığı ifade edildi.