Galibaf'tan ABD'li generale sert mesaj: Kâbusunuz artık gerçek

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, ABD Genelkurmay Başkanı General Dan Caine'in açıklamalarına sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Galibaf, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“F-35'lerinizin ve F-15'lerinizin avlandığı, sizin ise yalnızca hasar gördüklerini bildirmek zorunda kaldığınız dönem çoktan başladı. Bir zamanlar korkunç bir kâbustan ibaret olan şey, artık günlük gerçeğiniz haline geldi. Bununla yüzleşin.”

ABD Genelkurmay Başkanı General Dan Caine ise daha önce ABD Ordusu Hava, Uzay ve Siber Konferansı'nda yaptığı konuşmada, bundan böyle ABD birlikleri ve askeri unsurlarının otonom sistemler tarafından avlanabileceği, elektromanyetik spektrumun tamamında karıştırmaya maruz kalabileceği ve anlık olarak takip edilebileceği varsayımıyla hareket edilmesi gerektiğini söylemişti.