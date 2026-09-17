Jet yakıtı fiyatlarındaki artış ABD havayollarını uçuş planlarını gözden geçirmeye zorluyor

Jet yakıtı fiyatlarındaki sert yükseliş, ABD’li havayolu şirketlerini uçuş planlarını yeniden değerlendirmeye itiyor. Bu kapsamda United Airlines, daha önce Aralık ayı için planlanan bazı uçuşların gerçekleştirilmeyeceğini açıkladı.

United Airlines Finans Direktörü Michael Leskinen, yakıt maliyetlerindeki artışın ardından şirketin uçuş programını yeniden değerlendirdiğini belirtti. Normal şartlarda kârlı olan bazı marjinal rotaların, yükselen yakıt maliyetleri nedeniyle artık ekonomik açıdan sürdürülebilir olmadığını ve bu nedenle azaltıldığını söyledi. Yakıt fiyatlarının yüksek seyretmesi halinde şirketin 2027’nin ilk çeyreğinde ve sonrasında uçuş kapasitesinde yeniden düzenlemeye gidebileceği uyarısında bulundu.

Leskinen, United’ın yalnızca pazar payını artırmak amacıyla kapasiteyi yükseltmeyeceğini, önceliğin kârlılık ve serbest nakit akışı olduğunu ifade etti. Yakıt maliyetlerindeki artışın zamanla bilet fiyatlarına yansıtılabileceğini, ancak dördüncü çeyrek biletlerinin bir bölümünün önceden satılması nedeniyle bu maliyet artışının yolculara gecikmeli yansıyacağını belirtti.

Bu baskı yalnızca United Airlines ile sınırlı değil. American Airlines ve Southwest Airlines da artan yakıt maliyetleri nedeniyle uçuş programlarını gözden geçiriyor. Böylece Hürmüz Boğazı’ndaki gelişmelerin tetiklediği jet yakıtı fiyat artışı, ABD havayollarının uçuş kapasitesini belirleyen önemli faktörlerden biri haline gelirken, koşulların sürmesi halinde önümüzdeki aylarda daha kapsamlı kapasite düzenlemeleri gündeme gelebilir.