Ensarullah: Suudi Arabistan Yemen’e ABD desteğiyle saldırıyor

Yemen’deki Ensarullah Hareketi lideri Seyyid Abdülmelik Bedreddin el-Husi, ülkesindeki ve bölgedeki son gelişmelere ilişkin yaptığı konuşmada Suudi Arabistan’ı eleştirdi.
El-Husi, Suudi Arabistan’ın Yemen’e yönelik saldırılarını ABD’nin desteği ve İsrail’in gözetimi altında gerçekleştirdiğini öne sürerek, Yemen’in saldırıları başlatan taraf olmadığını ve kendilerinin savunma pozisyonunda bulunduğunu söyledi.
Suudi Arabistan’ın Yemen halkını zayıflatmayı ve ülkede bölünme yaratmayı hedeflediğini savunan el-Husi, son dönemdeki gerilimin Sana Havalimanı’na yönelik Suudi saldırısıyla başladığını iddia etti.
El-Husi ayrıca Suudi Arabistan’ı Yemen’de sivillere, camilere ve tarihi yapılara yönelik saldırılar düzenlemekle suçladı.
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