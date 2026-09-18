İran’da Kanser Tedavisi Ekim Ayından İtibaren Ücretsiz Olacak

İran Sağlık Bakanlığı Tedavi İşlerinden Sorumlu Yardımcısı, kanserle mücadele kapsamında ülke genelinde kapsamlı bir programın başlatılacağını duyurdu.

Ekim ayı itibarıyla hayata geçirilecek olan bu yeni program ile kanser hastalarının tedavi süreçleri tamamen dijital bir sisteme entegre edilecek. Yeni sisteme göre; sigorta işlemleri, doktor atamaları, hasta kayıtları ve hayırseverlerin destekleri tek bir merkezde toplanarak “kimliklendirilmiş” (kayıtlı) hale getirilecek. Bu program kapsamında, tüm kanser hastaları gerekli tedavi hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanabilecek.