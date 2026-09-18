  1. Toplum
18 Eyl 2026 12:42

İran’da Kanser Tedavisi Ekim Ayından İtibaren Ücretsiz Olacak

İran’da Kanser Tedavisi Ekim Ayından İtibaren Ücretsiz Olacak

İran Sağlık Bakanlığı Tedavi İşlerinden Sorumlu Yardımcısı, kanserle mücadele kapsamında ülke genelinde kapsamlı bir programın başlatılacağını duyurdu.

İran Sağlık Bakanlığı Tedavi İşlerinden Sorumlu Yardımcısı, kanserle mücadele kapsamında ülke genelinde kapsamlı bir programın başlatılacağını duyurdu.

Ekim ayı itibarıyla hayata geçirilecek olan bu yeni program ile kanser hastalarının tedavi süreçleri tamamen dijital bir sisteme entegre edilecek. Yeni sisteme göre; sigorta işlemleri, doktor atamaları, hasta kayıtları ve hayırseverlerin destekleri tek bir merkezde toplanarak “kimliklendirilmiş” (kayıtlı) hale getirilecek. Bu program kapsamında, tüm kanser hastaları gerekli tedavi hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanabilecek.

News ID 1938617
Azar MAHDAVAN

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler