BM:ABD’nin İran’daki bir okul ve spor kompleksine düzenlediği saldırılar savaş suçu

Reuters’ın aktardığına göre BM’nin İran’a ilişkin bağımsız soruşturma heyeti, ABD’nin Şubat ayında İran’daki bir okul ve spor kompleksine düzenlediği iki saldırının savaş suçu teşkil edebileceğine dair makul gerekçeler bulunduğunu açıkladı.

BM uzmanları, Minab’daki Şecere-i Tayyibe İlkokulu’na yönelik saldırıdan ABD güçlerinin sorumlu olduğuna işaret eden güvenilir kanıtlara ulaştıklarını belirtti. İranlı yetkililere göre saldırıda yaklaşık 120’si öğrenci olmak üzere 150’den fazla kişi hayatını kaybetti.

Heyet, saldırının siviller ile askeri hedefler arasında ayrım yapılmadan gerçekleştirildiğini ve hedef bilgilerinin güncellenmemesi ile binanın askeri hedef olduğunun doğrulanmamasının uluslararası hukuk açısından savaş suçu kapsamında değerlendirilebileceğini bildirdi.