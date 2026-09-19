İran, Pakistan'da Cuma namazı sırasında düzenlenen terör saldırısı kınadı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Hayber Pahtunhva eyaletinin Kohat kentinde Cuma namazı sırasında bir camiye düzenlenen ve onlarca kişinin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına yol açan terör saldırısını şiddetle kınadı.

Bekayi, hayatını kaybedenlerin ailelerine, Pakistan hükümetine ve komşu ve Müslüman Pakistan halkına başsağlığı diledi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, İran İslam Cumhuriyeti'nin terörizmin ve şiddet yanlısı aşırılıkçılığın her türünü kesin biçimde reddeden ilkesel tutumuna vurgu yaparak, sivillere ve güvenliği sağlayan güçlere yönelik terör saldırıları ile şiddet eylemlerinin hiçbir şekilde haklı gösterilemeyeceğini belirtti.

Bekayi ayrıca, terörle etkin ve sürekli mücadele edebilmek için bölge ülkeleri arasındaki iş birliği ve koordinasyonun güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.