Suriye'nin doğusunda patlama

Suriye El-İhbariye televizyonunun muhabiri, Deyrizor'un batı kırsalındaki Ayyaş bölgesinde bir patlama meydana geldiğini bildirdi. Olayın niteliğinin belirlenmesine yönelik incelemelerin sürdüğü belirtildi.

Ambulanslar ve sivil savunma ekiplerinin patlamanın meydana geldiği bölgeye sevk edildiği aktarıldı.

Suriye Arap Haber Ajansı (SANA) da ülkenin doğusundaki Deyrizor'un batı kırsalında yer alan Ayyaş beldesinde patlama sesi duyulduğunu ve olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

Öte yandan El Cezire muhabiri, Deyrizor vilayetinin doğusundaki Ayyaş bölgesinde bir silah deposunda meydana gelen patlamada bazı kişilerin yaralandığını bildirdi.