Dünya, ABD’nin yalan ve ikiyüzlü propaganda anlatılarına kanmıyor

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD hükümeti sözcülerinden birinin İranlıların ekonomik durumuna ilişkin açıklamalarına ve yaklaşan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısı sırasında İranlı temsilcilerin ABD’deki mağazalardan alışveriş yapmalarının engelleneceği yönündeki iddiasına tepki gösterdi.

Bekayi, X hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Washington’daki yöneticiler hâlâ halkların hafızadan ve analitik düşünme yeteneğinden yoksun olduğunu sanıyor. Sanki dünya Pluribus dizisindeki bir kurguymuş ve herkes, zihnini kapatıp Washington’ın ağzından çıkan her şeyi olduğu gibi kabul etmek zorundaymış gibi davranıyorlar.

Bir yanda, her bir İran vatandaşına mümkün olan en ağır ekonomik ve insani acıyı yaşatmayı amaçlayan acımasız bir ekonomik savaş; diğer yanda ise İranlı yetkililerin New York’taki bir toptan satış mağazasından alışveriş yapmasını engelleme gibi göstermelik bir uygulama üzerinden yürütülen büyük bir propaganda gösterisi!

‘Bir milletin hayatını yaptırımlarla hedef almayı’ kutluyor, ardından ‘mağaza kartına yaptırım’ konusunda açıklama yapıyorlar.

Bu propaganda yöntemi o kadar safça ve modası geçmiş ki, bugün İran halkına karşı yürütülen hukuksuz savaşın hangi basit zihniyetle başlatıldığını ve ABD’nin bugün içinde bulunduğu utanç verici duruma nasıl sürüklendiğini anlamak daha kolay hale geliyor.”