  1. İran
17 Eyl 2026 17:00

Trump ve Netanyahu devrilene kadar Hürmüz Boğazı’nı açmayacağız

Trump ve Netanyahu devrilene kadar Hürmüz Boğazı’nı açmayacağız

İran Devrim Lideri’nin siyasi danışmanışunı Muhammed Bakır Zülkadr "Trump ve Netanyahu devrilene kadar Hürmüz Boğazı’nı açmayacağız"dedi.

İran Devrim Lideri’nin siyasi danışmanışunı Muhammed Bakır Zülkadr İran halkının vatan nöbetinin 200. gecesi münasebeti ile şunları söyledi:

Emperyalizme karşı elli yıldır mücadele eden, varlığını, kimliğini, bağımsızlığını ve ideallerini savunan bir milletin 200 gece-gündüz boyunca gösterdiği direniş ve kararlılık; bu milleti üç günde yenmeye geldiklerini sanan düşmanların kâbusudur. Ne büyük bir yanılgı!

Bu millet, saldırgan düşmanın boynuzunu kırmaya, zalimlerin belini yere sermeye ve petrol sömürücüsü dünyacı güçlerin bu temiz topraklara yönelik müdahalesinin önünü sonsuza dek kesmeye karar vermiştir. Şehit liderinin, Minab’daki çocukların, Lamerd’deki gençlerin, Bampur’daki askerlerin, Dena gemisinin denizcilerinin ve binlerce mazlum şehidinin kanının intikamını onlardan alacaktır.

Savaşçılarımız, suçlu olarak nitelendirilen Trump ile kan dökücü olarak nitelendirilen Netanyahu iktidar koltuğundan indirilene kadar Hürmüz Boğazı’nı açmayacak. Bu, İran halkının intikamının ilk aşamasıdır.

News ID 1938610
Azar MAHDAVAN

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