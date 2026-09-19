İran: Rusya ve Çin'in vetosu tarihe geçti

İran'ın Moskova Büyükelçisi Kazım Celali, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni kullanarak İran'a yönelik yaptırımları yeniden yürürlüğe koyma girişiminin Rusya ve Çin'in vetosu nedeniyle bir kez daha başarısız olduğunu belirtti.

Celali, daha önce nükleer anlaşma kapsamında kalıcı olarak kaldırılan yaptırımların yeniden uygulanmasına yönelik girişime karşı Rusya ve Çin'in desteğinin takdire değer olduğunu belirterek, “Bu destek tarihe geçecektir” ifadelerini kullandı.

İranlı diplomat ayrıca, “Eski bir araç olan yaptırımlar geçmişte kaldı ve artık etkisini yitirdi. Çünkü geleceğin dünyası, çok kutupluluğa ve çok taraflı iş birliğine inananların dünyası olacaktır” dedi.

Celali, İran halkının sabır ve direncinin bu döneme ulaşılmasını kolaylaştırdığını ifade etti.