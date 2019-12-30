Hizbullah: Irak'a saldıranlar yakında bu aptallığın sonuçlarını görecek

Al Mayadeen kanalında yer alan habere göre, Lübnan Hizbullah Hareketi yayınladığı bir bildiride ABD’nin Irak’ın batısındaki Enbar vilayetinde yer alan Haşdi Şabi askeri üssüne saldırısını şiddetle kınadı.

Hizbullah bu saldırıyı başta Haşdi Şabi olmak üzere terörizmle mücadelede önemli katkı sağlayan Irak halkı ile egemenliğine “açık bir saldırganlık” olarak nitelendirdi.

Bildiride şu ifadelere yer verildi:

“ABD bu saldırıyla Irak halkını destekleyen ve terör örgütü IŞİD ile savaşabilen güçleri hedef almak istiyor. Bu saldırıyı düzenleyenler yakında yaptıkları aptallığın sonuçlarını göreceklerdir"

ABD Savunma Bakanlığı, Haşdi Şabi'nin içindeki en güçlü gruplardan Kata'ib Hizbullah'ın Irak'taki üç, Suriye'deki iki üssüne saldırı düzenlediğini duyurmuştu.

Saldırıya tepki gösteren Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis açıklamasında, "ABD güçlerine karşı cevabımız çok sert olacaktır" demişti.