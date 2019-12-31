Lübnan Amal Hareketi'nden ABD'nin Irak saldırısına kınama

Al Nashra sitesinde yer alan habere göre, Lübnan Amal Hareketi bir bildiri yayınlayarak Irak’ın batısındaki Envar vilayetinde bulunan Haşdi Şabi askeri üssüne ABD tarafından düzenlenen hava saldırısını kınadı.

ABD saldırısını "Irak’ın bağımsızlığı, egemenliği ve istikrarının işgali" olarak nitelendiren Amal Hareketi bu saldırının ABD’nin terörizmi desteklediği anlamına geldiğini belirtti.

Bildiride şu ifadelere yer verildi:

“ABD saldırısı Irak halkını, özellikle de terörizme karşı duran Haşdi Şabi güçlerini hedef almaktadır.”

ABD Savunma Bakanlığı, Haşdi Şabi'nin içindeki en güçlü gruplardan Kata'ib Hizbullah'ın Irak'taki üç, Suriye'deki iki üssüne saldırı düzenlediğini duyurmuştu.