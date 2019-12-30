Haşdi Şabi: Cevabımız çok sert olacak

Irak medyasına göre Haşdi Şabi Harekat Dairesi Başkanı Cevad Rubayavi, Enbar'daki askeri üslerine düzenlenen SİHA saldırısında 19 kişinin şehit olduğunu, 35 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Şehitler ile yaralıların kanlarının yerde kalmayacağını ifade eden Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis de açıklamasında, "ABD güçlerine karşı cevabımız çok sert olacaktır" açıklamasında bulundu.

ABD Savunma Bakanlığı, Haşdi Şabi'nin içindeki en güçlü gruplardan Kata'ib Hizbullah'ın Irak'taki üç, Suriye'deki iki üssüne saldırı düzenlediğini duyurmuştu.

Irak’ta Haşdi Şabi’ye bağlı askeri noktalara daha önce de hava saldırıları düzenlenmişti.