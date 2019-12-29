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29 Aralık 2019 - 13:38

Irak'ta IŞİD'e karşı "Nasır İradesi" operasyonunun 8. aşaması başladı

Irak'ta IŞİD'e karşı "Nasır İradesi" operasyonunun 8. aşaması başladı

Irak ordusu ve Haşdi Şabi güçlerinin teröe örgütü IŞİD kalıntılarına karşı düzenlediği “Nasır İradesi” operasyonunun sekizinci aşaması başladı.

Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Irak ordusu ve Haşdi Şabi güçlerinin teröe örgütü IŞİD kalıntılarına karşı düzenlediği “Nasır İradesi” operasyonunun sekizinci aşaması başladı.

Operasyonun Ninava, Al-Jazeera, Salahaddin, Diyali ve Kerkük dahil olmak üzere beş eksende yapılacağını belirten Irak Ortak Operasyonlar Komutan Yardımcısı Abdul-Emir Reşid Yarullah, bu operasyona Irak Ordusu Hava Kuvvetleri ile birçok güvenlik gücünün de katıldığını duyurdu.

Bu operasyonun Irak’ın farklı bögelerini terör örgütü IŞİD’den temizlemek amacıyla gerçekleştiği belirtiliyor.

News Code 1883428

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