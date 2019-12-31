Irak: ABD'nin saldırısı uluslararası normlara aykırı

Irak Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ABD uçaklarının Haşdi Şabi güçlerine ait üssü bombalamasının uluslararası normlara aykırı olduğu belirtilerek, ABD Büyükelçisi'nin bakanlığa çağrılacağı kaydedildi.

Açıklamada Haşdi Şabi güçlerinin Irak’ı savunmakta aktif bir rol oynadığına dikkat çekilerek, "IŞİD'e karşı mücadelede kahramanca rol üstlenen Haşdi Şabi, Irak Silahlı Kuvvetleri'nin bir parçası olup, Silahlı Kuvvetler Başkomutanı'nın talimatı doğrultusunda hareket etmektedir" denildi.

Irak’ın egemen bir ülke olduğu ve iç güvenliğin öncelikler arasında olduğu vurgulanan açıklamada, "Irak toprakları, bir savaş sahası veya komşu ülkelere saldırma amacıyla kullanılmayacak. Saldırıyla ilgili ABD’nin Bağdat Büyükelçisi çağrılacak" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca ABD öncülüğündeki IŞİD'e karşı uluslararası koalisyonda yer alan Avrupalı ortaklarla koalisyon güçlerinin ülkedeki geleceğiyle ilgili ortak bir tavır sergilemek için fikir alışverişi yapılacağı kaydedildi.

Kaynak: Sputnik