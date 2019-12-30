İran: ABD'nin Irak'taki saldırısı terörizmin açık bir örneğidir

İran Dışileri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, ABD'nin Irak'ın batısındaki Haşdi Şabi askeri üssüne yönelik düzenlediği saldırıya tepki göstererek, "ABD'nin Irak toprakları ve güçlerine karşı askeri saldırısı terörizmin açık bir örneğidir." dedi.

ABD'nin saldırısını şiddetle kınayan Musevi, ABD'den Irak'ın egemenliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğüne saygı duymasını ve içişlerine müdahaleyi bırakmasını istedi.

Musevi, ABD’nin terörle mücadele iddiasının yalan olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

“Bu saldırılar bir kez daha Amerika'nın IŞİD’le mücadelesinin yalan olduğunu doğruladı. ABD son yıllarda IŞİD’li teröristlere ağır darbeler vuran güçlerin mevzilerini hedef almıştır.

Bu saldırılarla Amerika terörizme güçlü destek verdiğini ülkelerin egemenlik ve bağımsızlığına saygı duymadığını gösterdi. Bu devlet yasadışı eylemin sonuçları için sorumluluk kabul etmelidir.”

Musevi, yabancı güçlerin bölgedeki varlığının kriz ile gerilime yol açtığını ifade ederek, Amerikan işgalciliğinin son bulması gerektiğini vurguladı.

İran’ın Irak’ın toprak bütünlüğü ile egemenliğinden yana olduğunu anlatan Abbas Musevi, saldırı sonucu şehit düşenlerin ve yaralıların ailelerine başsağlığı dileğinde bulundu.

ABD Savunma Bakanlığı, Haşdi Şabi'nin içindeki en güçlü gruplardan Kata'ib Hizbullah'ın Irak'taki üç, Suriye'deki iki üssüne saldırı düzenlediğini duyurmuştu.

Saldırıya tepki gösteren Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis açıklamasında, "ABD güçlerine karşı cevabımız çok sert olacaktır" demişti.

Irak’ta Haşdi Şabi’ye bağlı askeri noktalara daha önce de hava saldırıları düzenlenmişti.