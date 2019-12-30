Ensarullah ABD'nin Haşdi Şabi üssüne yönelik saldırısını kınadı

Al Nashra sitesinde yer alan habere göre, Yemen Ensarullah Hareketi bir bildiri yayınlayarak, Irak’ın batısındaki Enbar vilayetinde yer alan Haşdi Şabi askeri üssüne ABD tarafından düzenlenen hava saldırısını şiddetle kınadı.

Irak halkıyla dayanışma içinde olduğunu belirten Ensarullah'ın bildirisinde Irak'ın güvenlik ve egemenliğine karşı her türlü tehdide karşılık verme hakkına sahip olduğu kaydedildi.

Ensarullah, tüm Arap ve İslam ülkelerinin ulusunu Irak halkıyla birlikte bölge işlerine herhangi bir yabancı müdahaleye karşılık vermeye çağırdı.

Bildiride şu ifadelere de yer verildi:

“ABD’nin bölge ülkelerinin içişlerine müdahalelerine devam etmesi gerginliklerin artmasına yol açmıştır. Halkın uyanıklı olarak tam gücüyle bununla yüzleşmesi gerekiyor.”

Irak medyası dün akşam ABD’nin Haşdi Şabi’nin Anbar vilayetinde yer alan Kaim bölgesine İHA’larla saldırı düzenlediğini duyurdu.

ABD Savunma Bakanlığı ise konuya ilişkin Ketaib Hizbullah'ın 3'ü Irak'ta 2'si Suriye'de olmak üzere 5 askeri üssüne hava saldırısı düzenlendiğini açıklamıştı.