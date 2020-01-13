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13 Ocak 2020 - 19:26

İran'ın Londra Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

İran'ın Londra Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

İran'ın Londra Büyükelçisi Hamid Baeidinejad, İngiltere'nin Tahran Büyükelçisi Rob Macaire'in kısa süreli gözaltına alınması nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

İngiltere Dışişleri Bakanlığının açıklamasında, Rob Macaire'in bir gösteri sırasında gözaltına alınmasının "kabul edilemez" olduğu belirtildi. 

Açıklamada, İran'ın Londra Büyükelçisi Hamid Baeidinejad'ın bakanlığa çağrıldığı duyuruldu.

Başbakan Boris Johnson'un bir sözcüsü de İngiltere'nin "bunun bir daha gerçekleşmeyeceğine dair tam güvence almak istediğini" söyledi.

İran, İngiliz Büyükelçi'nin Tahran'daki "yasa dışı gösterilere" katıldığı gerekçesiyle gözaltına alınmış, bir süre sonra serbest bırakılmıştı.

News Code 1883799

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