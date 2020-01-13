İran'ın Londra Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

İngiltere Dışişleri Bakanlığının açıklamasında, Rob Macaire'in bir gösteri sırasında gözaltına alınmasının "kabul edilemez" olduğu belirtildi.

Açıklamada, İran'ın Londra Büyükelçisi Hamid Baeidinejad'ın bakanlığa çağrıldığı duyuruldu.

Başbakan Boris Johnson'un bir sözcüsü de İngiltere'nin "bunun bir daha gerçekleşmeyeceğine dair tam güvence almak istediğini" söyledi.

İran, İngiliz Büyükelçi'nin Tahran'daki "yasa dışı gösterilere" katıldığı gerekçesiyle gözaltına alınmış, bir süre sonra serbest bırakılmıştı.