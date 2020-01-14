İran'dan İngiltere'nin müdahaleci tavrına sert tepki

İran Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada İngiltere’nin Tahran Büyükelçisinin şüpheli bir şekilde bir eylemde bulunmasına ve o ülkenin Başbakanı, Dışişleri ve Savunma Bakanlarının ABD’nin Korgeneral Süleymani’yi şehit etme terör eylemine desteğine değinerek İngiltere Büyükelçisinin ülke içindeki bir eyleme katılmasının diplomatik normlarına aykırı olduğuna vurgu yapıldı.

Parstoday'e göre, açıklamada İngiltere Dışişleri Bakanının İran’ın yeni ambargolarla tehdit etmesine değinerek, İngiltere’nin yanlış hesapla İran aleyhindeki hayalleri olduğunu ve bölge ve İran ile ilişkilerinde gerginliği arttırmak istediği vurgulandı.

İngiltere’nin bölgedeki sömürgeci geçmişine işaret edilen açıklamada, bu politikanın döneminin geride kaldığı ve İngiltere’nin bu politikaları bırakması ve İran’ın da artık içişlerine karışmaya müsaade etmeyeceği ifade edildi.

İngiltere Elçiliğinin müdahaleci ve tahrik edici eylemlerine son vermesini isteyen İran Dışişleri Bakanlığı, bu tür davranışların devamı durumunda Dışişleri Bakanlığının artık sadece Büyükelçiyi çağırmakla yetinilmeyeceği uyarısını yaptı.

İngiltere'nin Tahran Büyükelçisi Rob Macaire, Cumartesi günü Tahran'daki Emir Kebir Üniversitesi önünde düzenlenen yasa dışı protesto gösterisine katılmış; fakat Macaire, düşürülen uçakta hayatını kaybedenleri anmak için orada bulunduğunu iddia etmişti.