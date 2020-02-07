İngiltere'nin Tahran Büyükelçisi İran'a geri döndü!

Geçen ay İran'ı terk eden İngiltere'nin Tahran Büyükelçisi Rob Macaire dün sosyal medya hesabından paylaştığı Farsça bir videoda Tahran'a geri döndüğünü bildirdi.

Ülkesinin İran'la ticareti kolaylaştırmak için kurulan INSTEX mali kanalı ile nükleer anlaşmaya bağlı olduğunu idda eden Macaire, şunları ileri sürdü:

"İran nükleer programı hakkındaki uluslararası endişeleri ve Tahran’ın nükleer anlaşmanın sağlayacağı ekonomik faydaları konusundaki endişelerini gidermek için Almanya, Fransa, Rusya ve Çin ile çalışmak istiyoruz"

İngiltere'nin Tahran Büyükelçisi Rob, Cumartesi günü Tahran'daki Emir Kebir Üniversitesi önünde düzenlenen yasa dışı protesto gösterisine katılmıştı. Kısa süre gözaltına alınan Macaire, düşürülen uçakta hayatını kaybedenleri anmak için orada bulunduğunu iddia etmişti.

Bu olayın ardından İngiltere'nin Tahran Büyükelçisi İran'ı terk etmişti.