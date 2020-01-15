İngiltere'nin Tahran Büyükelçisi İran'dan ayrıldı!

İran basınında yer alan habere göre, İran'ın Devlet Televizyonu muhabiri Ameneh Sadat Zabihpour Twitter hasabından paylaştığı bir yazıda, İngiltere'nin Tahran Büyükelçisi Rob Macaire İran'ı Doha'ya doğru terk ettiğini iddia etti.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Büyükelçi Macaire'nin daha önceden planlanan seyahat amacıyla Londra'ya geleceğini ileri sürdü.

İngiltere'nin Tahran Büyükelçisi Rob, Cumartesi günü Tahran'daki Emir Kebir Üniversitesi önünde düzenlenen yasa dışı protesto gösterisine katılmıştı. Kısa süre gözaltına alınan Macaire, düşürülen uçakta hayatını kaybedenleri anmak için orada bulunduğunu iddia etmişti.