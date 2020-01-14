Zarif: İngiltere körü körüne ABD'nin terör maceracılığını destekliyor

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif kişisel Twitter hasabı üzerinden bir yazı paylaşarak İngiltere yetkililerinin İran'a karşı yaptırım tehditlerine tepki gösterdi.

Zarif’in paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

“Diplomatik hata mı? İngiltere, ABD’nin tavrını taklit ederek terör maceracılığını destekliyor. İngiltere’nin ismi son kez İran-Irak savaşında ABD tarafından lekelenmiştir.”

Bu meselenin nasıl çözüleceğiyle ilgili İngiltere makamlarına seslenen Zarif, “Bir değişim yolu seçip mahkeme emriyle İranlılara olan borcunuzu ödeyin” dedi.

Zarif, “Nükleer anlaşmaya taraf Avrupa ülkeleri 20 ay boyunca İngiltere politikasını izleyerek ABD’yi tatmin etmek için Washington’un isteklerini yerine getirmiştir. Ancak bunun herhangi bir sonucu olmayacaktır” diye kaydetti.

Dışişleri Bakanı Zarif ilavten “Avrupa Troikası nükleer anlaşmayı koruyabilir. Ancak bu İran’a baskı yapmakla değil, anlaşmadaki taahhütlerini yerine getirmekle mümkündür” ifadesini kullandı.

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab dün ülkesinin Avrupa Birliği’nden (AB) çıkmasının ardından İran’ı yeni ambargolarla tehdit etmişti.

İran Dışişleri Bakanlığı dün İngiltere'nin Tahran Büyükelçi Rob Macaire'nin Cumartesi günü Tahran'da düzenlenen yasa dışı protesto gösterisine katılmasını şiddetle kınamıştı.