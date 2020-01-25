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25 Ocak 2020 - 12:45

Suriye ordusunun İdlib'deki ilerleyişi sürüyor

Suriye ordusunun İdlib'deki ilerleyişi sürüyor

Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, Suriye ordusunun geçen günlerde İdlib'de kaybettiği mevzileri tekrar ele geçirdiğini duyurdu.

Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, Suriye ordusunun 22 Ocak’ta militanların saldırısı sonrası terk etmek zorunda kaldığı İdlib’deki mevzilerini bugün gerçekleştirdiği operasyonla geri almayı başardığını belirtti.

Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkanı Yuriy Borenkov, bugünkü basın toplantısında, “Suriye ordu birlikleri, Samka ve Huayn el-Şaaf’ı militanlardan kurtardı ve cephede 22 Ocak 2020 tarihinde kaybedilen konumu geri kazandı” diye açıkladı.

Borenkov, İdlib bölgesinde hükümet güçleri ve yasadışı silahlı oluşumlar arasındaki çatışmaların bugün de devam ettiğini söyledi.

Kaynak: Sputnik

News Code 1884081

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