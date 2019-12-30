Zarif: İdlib konusunda Türkiye ve Rusya ile işbirliği yapıyoruz

Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile yaptığı görüşmede İran ve Rusya arasındaki ilişkilerle ekonomik meseleleri ele aldıklarını belirten Zarif, iki ülkenin Suriye halkının acılarını sona erdirmek dahil olmak üzere bölgesel konularda işbirliği yaptığını bildirdi.

Zarif, Astana süreci görüşmelerinin Suriye’deki gerginliklerin azalmasına yol açtığını kaydetti.

Suriye Anayasa Komitesi sürecine dair Bakan Zarif, “ Suriye’de Anayasa Komitesi’nin kurulması çok önemlidir. İran ve Rusya bu alanda çok çaba sarfetmiştir. Türk ortaklarımızla da bu konudaki işbirliğimizi sürdüreceğiz” ifadelerinde bulundu.

İdlib’deki gerginliklere değinen Zarif, “İran olarak İdlib’de barış sağlamak ve teröristlerin varlığına son vermek için Rusya ve Türkiye ile işbirliği yapıyoruz” diye konuştu.