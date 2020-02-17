İran Meclis Başkanı Lübnan Cumhurbaşkanı ile görüştü

Karşılıklı ilişkileri görüşmek üzere Beyrut'ta bulunan İran İslami Şura Meclisi Başkanı Ali Laricani, Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile görüştü.

Lübnan Cumhurbaşkanlığı sosyal medya Twitter hesabı üzerinden paylaştığı bir yazıda, Mişel Avn’nın Laricani’nin başkanlığını yaptığı üst düzey İranlı heyetle görüştüğünü duyurdu.

Ali Laricani'nin bir araya geldiği Cumhurbaşkanı Avn'e davetiye sunduğu öğrenildi.

Laricani dün akşam geldiği Beyrut Refik Hariri Uluslararası Havalimanı’nda basın mensuplarına açıklama yaparak, İran'ın Lübnan'la olan ilişkilerinin her zaman dostane olduğunu belirtmişti.

Resmi bir ziyaret kapsamında Suriye’ye giden İran İslami Şura Meclisi Başkanı Ali Laricani, dün başkent Şam’da Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad ile görüşmüştü.