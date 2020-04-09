İran-Türkiye meclis başkanları telefonda görüştü

İran İslami Şura Meclisi Başkanı Ali Laricani, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile telefonda görüştü.

Görüşmede İran ve Türkiye'nin koronavirüsün ortadan kaldırması için yaptığı işbirlikleri ve ortak çabaları ele alındı.

Türkiye Büyük Millet Meclis (TBMM) Başkanı Şentop da görüşmede İran Meclis Başkanı'ın koronavirüse yakalandığından üzüntülerini dile getirerek, kendisi ve İran milleti için sağlıklı günler diledi.

Şentop ayrıca, "Kollektif bir çaba ile dünyaya yayılan koronavirüs krizini geçebilmemizi temenni ediyoruz" dedi.