Laricani: İran için önemli olan özgür ve bağımsız bir Lübnan

İran İslami Şura Meclisi Başkanı Ali Laricani, karşılıklı ilişkileri görüşmek üzere geldiği Beyrut Refik Hariri Uluslararası Havalimanı’nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Tahran-Beyrut ilişkileri hakkında Laricani, “İran'ın Lübnan'la olan ilişkileri her zaman dostane ve çok üstündür” dedi.

Lübnan ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Laricani, “İran için önemli olan özgür, bağımsız ve ulusal birliğe sahip bir Lübnan” ifadesini kullandı.

Bunlara ilave olarak İran Meclis Başkanı, Hasan Diyab başkanlığında yeni hükümetin kurulmasından dolayı Lübnan milletini tebrik etti.

Resmi bir ziyaret kapsamında Suriye’ye giden İran İslami Şura Meclisi Başkanı Ali Laricani, dün başkent Şam’da Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad ile görüşmüştü.