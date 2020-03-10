İran: Koronavirüs konusunda bölgesel işbirliği yapılmalı

İran İslami Şura Meclisi Başkanı Ali Laricani, Kuveytli ve Ummanlı mevkidaşı Marzuk Ali El Ganim ve Halid bin Hallal bin Nasır Mamuli ile ayrı ayrı gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde bölgesel konuları ele alırken yeni tip koronavirüsle (Kovid- 19) mücadele yollarını konuştu.

İran İslam Cumhuriyeti'nin koronavirüsün yayılmasını önlemek için yaptığı çalışmalarını açıklayan Laricani, "Ülkeler arasında daha fazla işbirliği ve bu alanda deneyim paylaşımı virüsün yayılmasını önleyebilir" dedi.

Laricani bölgedeki gelişmelere atıfta bulunarak, İslam ülkeleri arasındaki siyasi istişarelerin sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.

Kuvet Meclis Başkanı Marzuk Ali El Ganim de ülkesinin koronavirüsle mücadeleye hazırlıklı olduğunu belirterek, "Komşu ülkeler arasında kapsamlı işbirliği sağlanması, virüsün ortadan kaldırılmasını hızlandıracak" ifadesini kullandı.

Umman Meclis Başkanı Halid bin Hallal bin Nasır Mamuli ise bölgesel gelişmelerle ilgili iki ülke arasındaki istişarelerin sürdürülmesi ve bölgede güvenlik ve istikrar sağlanmasının yanı sıra koronavirüsle mücadelede işbirliği yapılmasının altınız çizdi.