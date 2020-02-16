İran Meclis Başkanı, Beşar Esad ile İdlib’i görüştü

Resmi bir ziyaret kapsamında Suriye’ye giden İran İslami Şura Meclisi Başkanı Ali Laricani, bugün başkent Şam’da Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad ile görüştü.

İdlib bölgesinde gelişmelerin ele alındığı görüşmede, Suriye ordusu ve müttefiklerinin İdlib kırsalında terör örgütlerine karşı verdiği mücadele değerlendirildi.

Beşar Esad, “Suriye milletinin düşmanları, savunmasız insanları rehin alan ve sivilleri canlı kalkan olarak kullanan teröristlere verdiği desteği sürdürüyorlar. Biz bu durumun devam etmesine izin vermeyiz” ifadelerini kullandı.

Laricani da bu görüşmede, Suriye’nin terör örgütlerine karşı mücadelede ulaştığı son zaferlerin önemine vurgu yaparak, “Suriye milletinin ülkelerini tamamen kurtaracağından eminim. Suriye bölgedeki eski konumunu yeniden elde edecek” dedi.